В Екатеринбурге мужчина выжил после падения с 13 этажа





В настоящее время отсутствует информация, каким образом местный житель выпал с многоэтажного дома. Свидетели данного чрезвычайного происшествия отмечают, что мужчина после падения приземлился в снежный сугроб, который за счёт своих больших размеров смог смягчить падение. Очевидцы заметили, что: «мужчина родился в рубашке». К месту происшествия прибыли представители медицинской бригады и сотрудники полиции.Сотрудниками следственных органов проводится опрос местных жильцов дома. Таким образом будет установлена полная объективная картина случившегося.