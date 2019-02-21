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В Екатеринбурге мужчина выжил после падения с 13 этажа

Житель Екатеринбурга выпал из многоэтажного дома, а именно с тринадцатого этажа. После такого падения мужчина смог остаться в живых. Данное происшествие произошло 20 февраля.
В Екатеринбурге мужчина выжил после падения с 13 этажа

В настоящее время отсутствует информация, каким образом местный житель выпал с многоэтажного дома. Свидетели данного чрезвычайного происшествия отмечают, что мужчина после падения приземлился в снежный сугроб, который за счёт своих больших размеров смог смягчить падение. Очевидцы заметили, что: «мужчина родился в рубашке». К месту происшествия прибыли представители медицинской бригады и сотрудники полиции.

Сотрудниками следственных органов проводится опрос местных жильцов дома. Таким образом будет установлена полная объективная картина случившегося.



 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:37

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