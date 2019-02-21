Певица Саша Савельева рассказала о неудачных днях
Эстрадная исполнительница Саша Савельева рассказала поклонникам о своих неудачных днях. В микроблоге социальной сети Instagram певица разместила пост, в котором поделилась своими мыслями на этот счет и спросила у фолловеров совета, как лучше перенести моменты, когда все валится из рук.
Знаменитость рассказала фанатам, что периодически ее утро начинается с ощущения скованности и «несвободы». Это мешает звезде, так как совершенно не дает насладиться жизнью. Савельева написала, что в такие моменты ей очень тяжело сдерживать слезы. Особенно много она плачет, если ко всему такому эмоциональному состоянию добавляется тот факт, что все начинает ломаться, из-за чего приходится постоянно опаздывать. Заметила исполнительница и то, что считает неправильным во всех своих неудачах обвинять изменения в погоде.
Поклонники в комментариях поддержали высказывание кумира. Они предложили большое количество различных методов, которые помогут преодолеть подобные моменты в жизни и вернуться в привычное русло приятных дел и забот.
Знаменитость рассказала фанатам, что периодически ее утро начинается с ощущения скованности и «несвободы». Это мешает звезде, так как совершенно не дает насладиться жизнью. Савельева написала, что в такие моменты ей очень тяжело сдерживать слезы. Особенно много она плачет, если ко всему такому эмоциональному состоянию добавляется тот факт, что все начинает ломаться, из-за чего приходится постоянно опаздывать. Заметила исполнительница и то, что считает неправильным во всех своих неудачах обвинять изменения в погоде.
Поклонники в комментариях поддержали высказывание кумира. Они предложили большое количество различных методов, которые помогут преодолеть подобные моменты в жизни и вернуться в привычное русло приятных дел и забот.
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:20