Певица Саша Савельева рассказала о неудачных днях

Знаменитость рассказала фанатам, что периодически ее утро начинается с ощущения скованности и «несвободы». Это мешает звезде, так как совершенно не дает насладиться жизнью. Савельева написала, что в такие моменты ей очень тяжело сдерживать слезы. Особенно много она плачет, если ко всему такому эмоциональному состоянию добавляется тот факт, что все начинает ломаться, из-за чего приходится постоянно опаздывать. Заметила исполнительница и то, что считает неправильным во всех своих неудачах обвинять изменения в погоде.Поклонники в комментариях поддержали высказывание кумира. Они предложили большое количество различных методов, которые помогут преодолеть подобные моменты в жизни и вернуться в привычное русло приятных дел и забот.