В Интернете появился снимок еще не представленного Huawei P30 Lite





Компания Huawei производит упрощенные версии гаджетов семейства Lite уже в течение многих лет и не меняет устоявшиеся традиции с моделями P30. Изображения еще не представленного смартфона оказались доступными благодаря производителю чехлов Spigen, на основе которых можно сказать, что базовая версия P30 Lite получила три задние камеры на 20,16 и 2 Мп. Сканер отпечатков пальцев для снижения расходов находится на задней панели, а дисплей получил округленные края и маленькую выемку под «фронталку».Судя по всему, смартфон от Huawei обладает разъемом на 3,5 мм для наушников, расположенным внизу возле порта USB-C. Также предполагается наличие процессора Kirin 710, вмонтированного в Honor 8X.