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В Интернете появился снимок еще не представленного Huawei P30 Lite

В Сети появился снимок нового смартфона Huawei P30 Lite, хотя до официальной премьеры модели остается еще месяц. Главное мероприятие пройдет 26 марта в Париже.
В Интернете появился снимок еще не представленного Huawei P30 Lite

Компания Huawei производит упрощенные версии гаджетов семейства Lite уже в течение многих лет и не меняет устоявшиеся традиции с моделями P30. Изображения еще не представленного смартфона оказались доступными благодаря производителю чехлов Spigen, на основе которых можно сказать, что базовая версия P30 Lite получила три задние камеры на 20,16 и 2 Мп. Сканер отпечатков пальцев для снижения расходов находится на задней панели, а дисплей получил округленные края и маленькую выемку под «фронталку».

Судя по всему, смартфон от Huawei обладает разъемом на 3,5 мм для наушников, расположенным внизу возле порта USB-C. Также предполагается наличие процессора Kirin 710, вмонтированного в Honor 8X.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 11:24

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