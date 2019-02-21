Kia опубликовала дебютный тизер нового компактного кроссовера Xceed
Южнокорейский автогигант Kia опубликовал дебютный тизер-эскиз нового компактного кроссовера Xceed. Внедорожная модификация хетчбэка Kia Ceed будет представлена уже в марте в рамках автосалона в Женеве.
Изображение новинки появилось в одном из французских автомобильных изданий L'Automobile Magazine. Судя по тизеру, можно сказать: Kia Xceed будет иметь массивные колеса с расширенными арками, агрессивный задний бампер, укороченные задние и передние свесы.
Созданный на базе Kia Ceed внедорожник будет отличаться от платформенника и колесными дисками, увеличенным объемом багажника, видоизмененной формой остекления и защитным пластиковым обвесом кузова. По мнению некоторых автоэкспертов, новинка имеет сходства с представленной ранее модификацией Stonic.
Kia Xceed может обзавестись 1,0-, 1,2- и 1,6-литровыми бензиновыми и дизельными агрегатами. Появится комплектация модели, дополненная гибридной установкой, которая позволит выдавать до 204 «лошадок». В моторную линейку нового продукта южнокорейского автопроизводителя могут войти двигатели, являющиеся комплектующими для обычного хэтчбека Ceed в странах Европы.
Новинка от Kia после презентации во французской Женеве появится, предположительно, на рынке в 2019 году. В продажу поступят все модели кроссовера, кроме гибрида. Версия с электродвигателем окажется на автоплощадках в 2020 году.
Изображение новинки появилось в одном из французских автомобильных изданий L'Automobile Magazine. Судя по тизеру, можно сказать: Kia Xceed будет иметь массивные колеса с расширенными арками, агрессивный задний бампер, укороченные задние и передние свесы.
Созданный на базе Kia Ceed внедорожник будет отличаться от платформенника и колесными дисками, увеличенным объемом багажника, видоизмененной формой остекления и защитным пластиковым обвесом кузова. По мнению некоторых автоэкспертов, новинка имеет сходства с представленной ранее модификацией Stonic.
Kia Xceed может обзавестись 1,0-, 1,2- и 1,6-литровыми бензиновыми и дизельными агрегатами. Появится комплектация модели, дополненная гибридной установкой, которая позволит выдавать до 204 «лошадок». В моторную линейку нового продукта южнокорейского автопроизводителя могут войти двигатели, являющиеся комплектующими для обычного хэтчбека Ceed в странах Европы.
Новинка от Kia после презентации во французской Женеве появится, предположительно, на рынке в 2019 году. В продажу поступят все модели кроссовера, кроме гибрида. Версия с электродвигателем окажется на автоплощадках в 2020 году.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:14