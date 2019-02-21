Виталина Цымбалюк-Романовская ставит в церкви свечи за здоровье Армена Джигарханяна

Шаляпин признался в том, что его избранница Цымбалюк-Романовская очень тепло относится к бывшему мужу и даже молится о нём в церкви. Союз артиста и молодой пианистки сам певец считает очень трогательным и любит слушать от возлюбленной истории о её весёлом времяпровождении с экс-супругом.Недавно Шаляпин вернулся из отпуска в Мексике, чтобы отметить с новой пассией 14 февраля. Пара на весь день отключила телефоны, устроила ужин при свечах, а затем вместе приняла ванну, попивая шампанское из бокалов. Соответствующее пикантное фото появилось в Instagram исполнителя.Несмотря на уверенность в Цымбалюк-Романовской, жениться Шаляпин не торопится. Он считает, что штампы часто всё портят.Что касается прошлых неудачных отношений пианистки, то в этом, по её мнению, виноваты "заинтересованные" личности, которые преследовали личную выгоду. Сам Джигарханян на бывшую жену давления не оказывает, а она ставит свечи за его здоровье и благополучие в церкви.