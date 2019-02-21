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Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова «разозлилась», когда ее спросили про нового мужчину

Экс-участницу реалити-шоу «Дом-2» Евгению Феофилактову очень «разгневал» вопрос о новом возлюбленном одной из подписчиц.
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова «разозлилась», когда ее спросили про нового мужчину

Всем известно, что Евгения весьма охотно рассказывает многочисленным поклонникам различные подробности своей частной жизни. Только вот по большей части главными героями ее личного микроблоге становятся или она сама, или же ее единственный наследник 6-летний Даниэль Гусев.

Стоит отметить, что своего нового мужчину Феофилактова не показывала фанатам еще ни разу. По словам интернет-пользователей, им кажется этот момент очень странным и подозрительным, ведь ранее телезнаменитость всегда любила похвастаться чем-нибудь «этаким».

На днях одна из подписчиц Евгении решилась задать ей неловкий вопрос об возлюбленном, который, по всей видимости, «разозлил» ее.

«..Он страшный или старый?», - спросила девушка у Феофилактовой.


Нужно сказать, что Женя не стала долго думать и поспешила ответить поклоннице. Красавица указала любопытной фанатке, что ее любимый мужчина уж точно «моложе и красивее» тех пользователей Сети, которые раз за разом спрашивают у нее о возрасте и внешности нового избранника.

К слову, подобный комментарий очень разозлил некоторых ее читателей. Один за другим фолловеры принялись заявлять, что Феофилактова не должна себя так вести, а кое-кто даже решил напомнить Жене о ее пластических операциях, которые и превратили ее в «красотку».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:36

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