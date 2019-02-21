Mitsubishi приступила к продажам удешевленного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport





Автомобиль для британского рынка назвали Shogun Sport. Бюджетное авто выпускают в коммерческой версии. Машина предназначается для осуществления грузовых перевозок. В передней части авто остались только водительское и переднее пассажирское сиденье. За счёт отказа от пассажирских кресел в задней части авто, салон внедорожной версии получил специальную площадку, в которой умещаются предметы длиной в 1,92 м и шириной в 1 м. Грузовое отделение в объёме составляет 1488 л. Теперь авто может перевозить грузы не более 605 кг.Shogun Sport получил 4-цилиндровый 2,4-литровый дизельный мотор на 181 лошадиную силу. Он работает вместе с 8-скоростным «автоматом». В авто используется передний привод. На территории Великобритании новинка расценивается в 2,785 млн. руб.