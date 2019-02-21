АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые проверят методику уничтожения комаров навсегда
EUR 74.68 USD 65.86
Курс валют на 21.02.2019

Михаил Боярский уверен, что прожил бы на 20 000 рублей в месяц

Михаил Боярский хорошо зарабатывает талантом артиста и имеет хороший доход, при этом получая пенсию в 20 000 рублей. Знаменитый «мушкетер» допустил, что смог бы прожить месяц на эти деньги.
Михаил Боярский уверен, что прожил бы на 20 000 рублей в месяц

Артист по-прежнему востребован сегодня на сцене и в кино, как и несколько десятилетий назад. Он - активный участник концертов и корпоративов, где оплата за час работы, по определенным данным, составляет 20 000 евро. На таких шоу Михаил Боярский поет известные хиты, включая «Зеленоглазое такси». По мнению некоторых СМИ, в год актер зарабатывает до миллиона долларов, при этом получая и государственную пенсию в 20 000 рублей.

Ситуацию с получаемыми соцвыплатами прокомментировал сам артист. По его словам, у него «очень подвижный бюджет». К данному времени прожить на 20 тысяч рублей кинозвезда не пробовал, но допустил эту возможность. Боярский уверен, что в случае необходимости одной пенсии ему хватит на месяц, хотя на нее он и не рассчитывает, больше надеясь на актерские доходы.

Прежде артист вместе с сыном и другим бизнесменом «держали» в Петербурге собственный ТЦ, но в конечном счете заведение было продано. Причиной этому оказались финансовые неурядицы.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рома Жуков оставил свою жену с шестью
В Интернете появился снимок еще не
Эксперты рассказали о содержащих
Валерий Блюменкранц уверен, что Ирина
Певица Саша Савельева рассказала о
Kia опубликовала дебютный тизер нового
Ученые: Походка меняет настроение
Вертолёт Ми-28Н "Ночной охотник"
В Сети появились рендеры Nokia 9
Виталина Цымбалюк-Романовская ставит в
Caviar презентовала военный телефон
Mitsubishi приступила к продажам
Саша Черно призналась, что так часто
Михаил Боярский уверен, что прожил бы
Детский нос звезды "Дома-2" Натальи
Ученые: Разговоры возбуждают женщин в
В Екатеринбурге мужчина выжил после
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова
Mercedes выпустил обновленный родстер
Геофизики: Атмосфера Земли охватывает
Звездная пара Анна Легчилова и Игорь
Vivo представила версию смартфона V15 с
В Сети опубликовали рендер
Николай Расторгуев ответственно
В Израиле показали на видео
Астрономы обнаружили седьмую луну
Apple продемонстрировала изображения
Настя Каменских периодически получает
Военный эксперт рассказал о больших
Камеру Xiaomi Mi 9 признали лучшей для
Просмотреть все новости