Михаил Боярский уверен, что прожил бы на 20 000 рублей в месяц





Артист по-прежнему востребован сегодня на сцене и в кино, как и несколько десятилетий назад. Он - активный участник концертов и корпоративов, где оплата за час работы, по определенным данным, составляет 20 000 евро. На таких шоу Михаил Боярский поет известные хиты, включая «Зеленоглазое такси». По мнению некоторых СМИ, в год актер зарабатывает до миллиона долларов, при этом получая и государственную пенсию в 20 000 рублей.Ситуацию с получаемыми соцвыплатами прокомментировал сам артист. По его словам, у него «очень подвижный бюджет». К данному времени прожить на 20 тысяч рублей кинозвезда не пробовал, но допустил эту возможность. Боярский уверен, что в случае необходимости одной пенсии ему хватит на месяц, хотя на нее он и не рассчитывает, больше надеясь на актерские доходы.Прежде артист вместе с сыном и другим бизнесменом «держали» в Петербурге собственный ТЦ, но в конечном счете заведение было продано. Причиной этому оказались финансовые неурядицы.