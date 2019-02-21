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Mercedes выпустил обновленный родстер SL Grand Edition

Немецкий производитель Mercedes-Benz выпустил родстер SL Grand Edition. Новинка является модификацией старшей версии SLC Final Edition.
Mercedes выпустил обновленный родстер SL Grand Edition

На рынок автомобиль выйдет в двух вариантах: с мотором V6 на 3 литра и 367 лошадиных сил, а также с 4,7-литровым агрегатом с 455-силовой установкой. В паре с двумя двигателями функционирует девятиступенчатая «автоматика». Первые 100 км базовая версия Mercedes SL Grand Edition набирает всего на 4,9 секунды, максимальная скорость всех моделей родстера - 250 км\ч.

Среди других особенностей новинки: спортивный руль, отделка салона перфорированной кожей, впечатляющие диски на 19 дюймов спереди и на 20 сзади, также стоит отметить спортивную подвеску, заниженную на 10 мм в сравнении с прежней версией.

С 22 февраля на европейском рынке начнется прием заказов на Mercedes SL Grand Edition. Стоимость нового родстера пока остается в секрете, российский ценник будет обнародован в марте соответствующим сообщением московского офиса компании.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:25

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