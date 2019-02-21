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Звездная пара Анна Легчилова и Игорь Бочкин три года скрывали ребенка

Звездная пара отечественных актеров Анна Легчилова и Игорь Бочкин смогли скрывать от общественности рождение наследника на протяжении трех лет. Об этом призналась звездная мама в своем микроблоге социальной сети Instagram.
Звездная пара Анна Легчилова и Игорь Бочкин три года скрывали ребенка

О том, что у Легчиловой и Бочкина появился совместный ребенок, поклонники и СМИ подозревали давно. Артисты начали первый разговор об этом в эфире программы «Судьба человека», после чего актриса опубликовала пост в Сети с малышом, повернутым к камере спиной и подписью «Мое». Несмотря на это, только недавно знаменитость решилась и сделала публичное признание в социальной сети, что в 2016 году у нее родился ребенок от супруга. Данный пост звезда экранов сопроводила фотографией младенца, а это говорит о том, что актеры делятся архивным снимком и не желают показывать общественности уже подросшего наследника.

Комментируя фото, большое количество фанатов высказали свое удивление по тому поводу, что кумиры долгое время не делились своей радостью.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:10

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