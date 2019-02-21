Геофизики: Атмосфера Земли охватывает Луну и простирается далее





Ученые не догадывались об этом, пока не пересмотрели итоги исследований космоса, полученные почти полвека назад. В месте сливания земной атмосферы с космическим пространством образуется водородное облако, именуемое геокороной. Спутник смог отследить водородную сигнатуру и определить, насколько далеко располагаются самые дальние границы геокороны. Для планет с водородом в их экзосфере водяной пар заметен ближе к их поверхности, это же касается таких планет как Земля и Марс.Благодаря первому телескопу на Луне, установленному там еще в 70-х, удалось получить эффектный фотоснимок геокороны, которая окружает Землю и ярко светящейся в ультрафиолете. Тогда астронавты, находившиеся на поверхности земного спутника, и подумать не могли о нахождении Луны в пределах атмосферы соседней Земли.