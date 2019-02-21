Геофизики: Атмосфера Земли охватывает Луну и простирается далее
Охватывающий Землю газообразный слой достигает 630 тысяч километров, иначе можно сказать, что Луна находится в пределах атмосферы Голубой планеты. Об этом заявили российские геофизики.
Ученые не догадывались об этом, пока не пересмотрели итоги исследований космоса, полученные почти полвека назад. В месте сливания земной атмосферы с космическим пространством образуется водородное облако, именуемое геокороной. Спутник смог отследить водородную сигнатуру и определить, насколько далеко располагаются самые дальние границы геокороны. Для планет с водородом в их экзосфере водяной пар заметен ближе к их поверхности, это же касается таких планет как Земля и Марс.
Благодаря первому телескопу на Луне, установленному там еще в 70-х, удалось получить эффектный фотоснимок геокороны, которая окружает Землю и ярко светящейся в ультрафиолете. Тогда астронавты, находившиеся на поверхности земного спутника, и подумать не могли о нахождении Луны в пределах атмосферы соседней Земли.
Ученые не догадывались об этом, пока не пересмотрели итоги исследований космоса, полученные почти полвека назад. В месте сливания земной атмосферы с космическим пространством образуется водородное облако, именуемое геокороной. Спутник смог отследить водородную сигнатуру и определить, насколько далеко располагаются самые дальние границы геокороны. Для планет с водородом в их экзосфере водяной пар заметен ближе к их поверхности, это же касается таких планет как Земля и Марс.
Благодаря первому телескопу на Луне, установленному там еще в 70-х, удалось получить эффектный фотоснимок геокороны, которая окружает Землю и ярко светящейся в ультрафиолете. Тогда астронавты, находившиеся на поверхности земного спутника, и подумать не могли о нахождении Луны в пределах атмосферы соседней Земли.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:17