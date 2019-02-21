АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые проверят методику уничтожения комаров навсегда
EUR 74.68 USD 65.86
Курс валют на 21.02.2019

Геофизики: Атмосфера Земли охватывает Луну и простирается далее

Охватывающий Землю газообразный слой достигает 630 тысяч километров, иначе можно сказать, что Луна находится в пределах атмосферы Голубой планеты. Об этом заявили российские геофизики.
Геофизики: Атмосфера Земли охватывает Луну и простирается далее

Ученые не догадывались об этом, пока не пересмотрели итоги исследований космоса, полученные почти полвека назад. В месте сливания земной атмосферы с космическим пространством образуется водородное облако, именуемое геокороной. Спутник смог отследить водородную сигнатуру и определить, насколько далеко располагаются самые дальние границы геокороны. Для планет с водородом в их экзосфере водяной пар заметен ближе к их поверхности, это же касается таких планет как Земля и Марс.

Благодаря первому телескопу на Луне, установленному там еще в 70-х, удалось получить эффектный фотоснимок геокороны, которая окружает Землю и ярко светящейся в ультрафиолете. Тогда астронавты, находившиеся на поверхности земного спутника, и подумать не могли о нахождении Луны в пределах атмосферы соседней Земли.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:17

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рома Жуков оставил свою жену с шестью
В Интернете появился снимок еще не
Эксперты рассказали о содержащих
Валерий Блюменкранц уверен, что Ирина
Певица Саша Савельева рассказала о
Kia опубликовала дебютный тизер нового
Ученые: Походка меняет настроение
Вертолёт Ми-28Н "Ночной охотник"
В Сети появились рендеры Nokia 9
Виталина Цымбалюк-Романовская ставит в
Caviar презентовала военный телефон
Mitsubishi приступила к продажам
Саша Черно призналась, что так часто
Михаил Боярский уверен, что прожил бы
Детский нос звезды "Дома-2" Натальи
Ученые: Разговоры возбуждают женщин в
В Екатеринбурге мужчина выжил после
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова
Mercedes выпустил обновленный родстер
Геофизики: Атмосфера Земли охватывает
Звездная пара Анна Легчилова и Игорь
Vivo представила версию смартфона V15 с
В Сети опубликовали рендер
Николай Расторгуев ответственно
В Израиле показали на видео
Астрономы обнаружили седьмую луну
Apple продемонстрировала изображения
Настя Каменских периодически получает
Военный эксперт рассказал о больших
Камеру Xiaomi Mi 9 признали лучшей для
Просмотреть все новости