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Vivo представила версию смартфона V15 с выдвижной фронтальной камерой

Компания Vivo представила версию смартфона V15, имеющую выдвижную 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Новинка получила 6,39-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением Full HD+.
Vivo представила версию смартфона V15 с выдвижной фронтальной камерой

Устройство будет функционировать на базе Snapdragon 675 (тактовая частота 2 ГГц), а также иметь 6 ГБ памяти. Новинку оснащают ПЗУ на 128 ГБ. В V15 используется тройная основная камера на 48/8/5 МП. По словам производителей, такое сочетание обеспечивает съёмку с наивысшим качеством. За счёт выдвижной фронтальной камеры на 32 МП дизайнеры Vivo смогли создать практически безрамочный дисплей. Фронтальная панель устройства занята им на 92 процента. Аккумуляторная батарея V5 будет иметь ёмкость на 3700 мАч. В устройстве имеется сенсор отпечатков пальцев, размещаемый под дисплеем. Модель оснащается технологией Bluetooth 5.0, двумя SIM-картами и дополнительным разъемом для флеш-памяти. Новинкой поддерживается технология Dual-Engine Fast Charging, позволяющая заряжать устройство за 15 минут до 24 процентов.

Новинку предложат в красном и синем цвете. Каждое цветовое исполнение обладает уникальным узором, а также градиентной окраской. Vivo V15 расценивается в $405. Пока неизвестно, когда начнутся продажи новинки.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:03

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