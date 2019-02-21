В Сети опубликовали рендер модернизированной Mazda 3





Художники уверены: транспортное средство обзаведется агрессивными элементами в дизайне, что придаст ему еще большей привлекательности. Предполагается, что Mazdaspeed3 оснастят спортивным передним бампером с имеющимися по углам впускными отверстиями, через которые будет поступать на тормоз холодный воздух. Для улучшения стиля разработчики добавили большие колеса автомобилю и тормозные суппорта красного цвета. Такое решение также влияет и на качество управления машиной. Незаменимым эстетическим обновлением стало появление черной крыши, к который крепится спортивный спойлер.Эксперты говорят о том, что полностью модернизированный автомобиль не поступит на потребительский рынок России в ближайшее время. Новая модель появится в США в начале весны. Ее подкапотное пространство разработчики снабдят двигателем с четырьмя цилиндрами и объемом 2,5 литра, который имеет силовую мощность 186 «лошадей».