Apple продемонстрировала изображения нового складного iPhone 2019





Они позволяют складывать устройства, делая их портативными. Новую модель можно будет складывать по ширине дисплея, применяя специальный шарнир. Сгибание iPhone можно осуществлять наружу, а также внутрь. Из некоторых изображений видно, что складной дисплей лучше оставлять внутри корпуса устройства непосредственно в сложенном виде. Представители компании пока не сообщают, будет ли складная версия iPhone и iPad гибридным вариантом. По всей видимости, речь идёт об iPhone 11.«Яблочники» пока продемонстрировали не фотографии, а просто изображения новинок. Модель в настоящее время пребывает на стадии разработки.