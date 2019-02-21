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Apple продемонстрировала изображения нового складного iPhone 2019

Корпорация Apple продемонстрировала изображения нового современного складного iPhone 2019. Из появившихся в интернете изображений видно, что новинка обладает различными конструкциями.
Apple продемонстрировала изображения нового складного iPhone 2019

Они позволяют складывать устройства, делая их портативными. Новую модель можно будет складывать по ширине дисплея, применяя специальный шарнир. Сгибание iPhone можно осуществлять наружу, а также внутрь. Из некоторых изображений видно, что складной дисплей лучше оставлять внутри корпуса устройства непосредственно в сложенном виде. Представители компании пока не сообщают, будет ли складная версия iPhone и iPad гибридным вариантом. По всей видимости, речь идёт об iPhone 11.
Apple продемонстрировала изображения нового складного iPhone 2019

«Яблочники» пока продемонстрировали не фотографии, а просто изображения новинок. Модель в настоящее время пребывает на стадии разработки.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:18

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