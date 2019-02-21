Камеру Xiaomi Mi 9 признали лучшей для записи видео





На DxOMark китайский гаджет появился в день своего анонса. В ходе тестов Mi 9 показал достойные результаты, набрав 107 пунктов, пропустив вперед только две модели компании Huawei, разделяющие первое-второе места со 109 очками в активе. Mi 9 оказался первым смартфоном Xiaomi, получившим тройную камеру на 48+16 Мп. Одной из особенностей этого датчика является макросъемка с дистанции 4 см.Камера новинки порадует своих потребителей гибридным автофокусом и светодиодной вспышкой. По умолчанию видео записывается с качеством 2160p/30fps, но также имеются и иные режимы, включая 1080p/960fps.За качество изображений Xiaomi Mi 9 испытатели поставили оценку 112, что при этом выше, чем у iPhone XS Max. Специалистам понравились возможности камеры в шумоподавлении при хорошем освещении, быстрый автофокус, вспышка и верный баланс белого. Помимо того, итоги тестирования показали, что гаджет является лучшим из всех «сородичей» для записи видео: здесь аппарат набрал 99 баллов и оказался впереди всех иных конкурентов.