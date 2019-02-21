Камеру Xiaomi Mi 9 признали лучшей для записи видео
Новый смартфон Xiaomi Mi 9 прошел тест на фотобенчмарке DxOMark, где попал в топ-3 лучших камерофонов мира, уступив лидирующие позиции только Huawei P20 Pro и Huawei Mate 20 Pro. А для записи видео данный гаджет оказался лучшим среди всех тестировавшихся новинок.
На DxOMark китайский гаджет появился в день своего анонса. В ходе тестов Mi 9 показал достойные результаты, набрав 107 пунктов, пропустив вперед только две модели компании Huawei, разделяющие первое-второе места со 109 очками в активе. Mi 9 оказался первым смартфоном Xiaomi, получившим тройную камеру на 48+16 Мп. Одной из особенностей этого датчика является макросъемка с дистанции 4 см.
Камера новинки порадует своих потребителей гибридным автофокусом и светодиодной вспышкой. По умолчанию видео записывается с качеством 2160p/30fps, но также имеются и иные режимы, включая 1080p/960fps.
За качество изображений Xiaomi Mi 9 испытатели поставили оценку 112, что при этом выше, чем у iPhone XS Max. Специалистам понравились возможности камеры в шумоподавлении при хорошем освещении, быстрый автофокус, вспышка и верный баланс белого. Помимо того, итоги тестирования показали, что гаджет является лучшим из всех «сородичей» для записи видео: здесь аппарат набрал 99 баллов и оказался впереди всех иных конкурентов.
На DxOMark китайский гаджет появился в день своего анонса. В ходе тестов Mi 9 показал достойные результаты, набрав 107 пунктов, пропустив вперед только две модели компании Huawei, разделяющие первое-второе места со 109 очками в активе. Mi 9 оказался первым смартфоном Xiaomi, получившим тройную камеру на 48+16 Мп. Одной из особенностей этого датчика является макросъемка с дистанции 4 см.
Камера новинки порадует своих потребителей гибридным автофокусом и светодиодной вспышкой. По умолчанию видео записывается с качеством 2160p/30fps, но также имеются и иные режимы, включая 1080p/960fps.
За качество изображений Xiaomi Mi 9 испытатели поставили оценку 112, что при этом выше, чем у iPhone XS Max. Специалистам понравились возможности камеры в шумоподавлении при хорошем освещении, быстрый автофокус, вспышка и верный баланс белого. Помимо того, итоги тестирования показали, что гаджет является лучшим из всех «сородичей» для записи видео: здесь аппарат набрал 99 баллов и оказался впереди всех иных конкурентов.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:10