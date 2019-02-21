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Настя Каменских периодически получает предложения о сексе за деньги

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских в одном из последних интервью рассказала представителю СМИ, как ей периодически поступают предложения вступить в интимные отношения за деньги. Данную беседу записала программа «Слава+».
Настя Каменских периодически получает предложения о сексе за деньги

Поп-дива призналась, что в свой 31 год она не спешит покидать ряды незамужних девушек, но это не мешает представителям средств массовой информации выдумывать несуществующие романы знаменитости. Несмотря на то, что она предпочитает держать на расстоянии своих поклонников, особенно навязчивых, находятся такие, что не стесняются предложить оплатить певице ночь, проведенную с ними. Каменских призналась: к ее другу, партнеру по сцене и продюсеру Потапу постоянно поступают предложения от состоятельных представителей сильного пола, которые заключаются в просьбе организации интима с певицей. Знаменитость призналась, что такую славу она могла заработать из-за своего сценического образа, который не имеет к ней никакого отношения.
Настя Каменских периодически получает предложения о сексе за деньги

Настя Каменских призналась, что таких людей она считает отвратительными. Звезда эстрады подчеркнула: для нее важны серьезные отношения.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:13

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