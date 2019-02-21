Астрономы обнаружили седьмую луну Нептуна





Новую луну планеты обнаружил телескоп «Хаббл». Сам же Нептун был открыт в 1846 году немецким астрономом Йоханом Галле. Раньше научные деятели думали, что планета имеет только 3 спутника. Речь идёт о Тритоне, Лариссе и Нереиде. В 1989 году учёные обнаружили 5 лун. Поздней открыли 6 спутник. Обнаруженная седьмая луна была названа Гиппокампом. Данный объект меньше других спутников планеты. Средний радиус Гиппокампа равен примерно 17 км. Орбита седьмой луны является близкой к Протею – самого большого и внешнего спутника Нептуна.Согласно мнению научных деятелей, Гиппокамп представляет собой древнейший фрагмент Протея, который когда-то откололся от него. Из этого следует, что система спутников планеты сформировалась вследствие множественных столкновений.