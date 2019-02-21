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Астрономы обнаружили седьмую луну Нептуна

Астрономы обнаружили 7-ю луну Нептуна. Открытие ещё одного спутника говорит о том, что лунная система данной планеты сформировалась вследствие множественных столкновений.
Астрономы обнаружили седьмую луну Нептуна

Новую луну планеты обнаружил телескоп «Хаббл». Сам же Нептун был открыт в 1846 году немецким астрономом Йоханом Галле. Раньше научные деятели думали, что планета имеет только 3 спутника. Речь идёт о Тритоне, Лариссе и Нереиде. В 1989 году учёные обнаружили 5 лун. Поздней открыли 6 спутник. Обнаруженная седьмая луна была названа Гиппокампом. Данный объект меньше других спутников планеты. Средний радиус Гиппокампа равен примерно 17 км. Орбита седьмой луны является близкой к Протею – самого большого и внешнего спутника Нептуна.

Согласно мнению научных деятелей, Гиппокамп представляет собой древнейший фрагмент Протея, который когда-то откололся от него. Из этого следует, что система спутников планеты сформировалась вследствие множественных столкновений.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:26

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