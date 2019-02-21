Звезде "Дома-2" Яне Шевцовой отказывают в сотрудничестве рекламодатели





Популярность девушке досталась в считанные дни, ведь она находилась в эпицентре всех скандалов на "Доме-2".Девушка раздевалась на камеры, признавалась в том, что работала в стриптиз-клубе, а также совсем не стыдилась своего прошлого. Но Яна совсем не знала о том, какие последствия потянут за собой её громкие признания.В Сеть попали скрины переписок Шевцовой с рекламодателями. В них видно, что девушка сама предлагает одному из бутиков одежды сотрудничество по бартеру, но руководитель магазина даёт понять, что работать с Яной они не будут. Безусловно, такой ответ напрямую связан с репутацией девушки.После того, как в Сети появилась эта новость, многие пользователи поддержали рекламодателей. А участнице "Дома-2" посоветовали взяться за ум и перестать заниматься ерундой. Впрочем, у девушки всегда есть вариант подзаработать. Её с большим удовольствием примут на любом ток-шоу.