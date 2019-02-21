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Звезде "Дома-2" Яне Шевцовой отказывают в сотрудничестве рекламодатели

Бывшая звезда "Дома-2" Яна Шевцова была приглашена на телепроект после того, как всплыла в Сети информация о том, что она любовница певца Гуфа.

Популярность девушке досталась в считанные дни, ведь она находилась в эпицентре всех скандалов на "Доме-2".
Звезде "Дома-2" Яне Шевцовой отказывают в сотрудничестве рекламодатели

Девушка раздевалась на камеры, признавалась в том, что работала в стриптиз-клубе, а также совсем не стыдилась своего прошлого. Но Яна совсем не знала о том, какие последствия потянут за собой её громкие признания.

В Сеть попали скрины переписок Шевцовой с рекламодателями. В них видно, что девушка сама предлагает одному из бутиков одежды сотрудничество по бартеру, но руководитель магазина даёт понять, что работать с Яной они не будут. Безусловно, такой ответ напрямую связан с репутацией девушки.
Звезде "Дома-2" Яне Шевцовой отказывают в сотрудничестве рекламодатели

После того, как в Сети появилась эта новость, многие пользователи поддержали рекламодателей. А участнице "Дома-2" посоветовали взяться за ум и перестать заниматься ерундой. Впрочем, у девушки всегда есть вариант подзаработать. Её с большим удовольствием примут на любом ток-шоу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:08

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