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Звезда "Дома-2" Александра Шева в Instagram рассказала о расставании с Виктором Шароваровым

Бывшие участники телепроекта "Дом-2" Вита Шароваров и Саша Шева ушли за периметр строить отношения. Но долго их союз не смог просуществовать.
Звезда "Дома-2" Александра Шева в Instagram рассказала о расставании с Виктором Шароваровым

В настоящее время пара рассталась, а молодой человек сообщил о том, что они не будут больше вместе никогда.

Александра Шева выставила огромный пост в Instagram, в котором сообщила о том, что они расстались с Шароваровым. Виктор, в свою очередь, наоборот, дал понять подписчикам, что вина лежит на его бывшей возлюбленной. Он рассказал о том, что очень много раз предлагал разойтись, но она была против.
Звезда "Дома-2" Александра Шева в Instagram рассказала о расставании с Виктором Шароваровым
Звезда "Дома-2" Александра Шева в Instagram рассказала о расставании с Виктором Шароваровым

В разговоре с редакторами "Дома-2" Виктор сообщил о том, что с Шевой они не помирятся. Он отправится на юг для того, чтобы быть поближе к своим детям. Также у него есть колоссальные планы касаемо работы.



 
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Добавил: Joker Сегодня, 08:54

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