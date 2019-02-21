Звезда "Дома-2" Александра Шева в Instagram рассказала о расставании с Виктором Шароваровым





В настоящее время пара рассталась, а молодой человек сообщил о том, что они не будут больше вместе никогда.Александра Шева выставила огромный пост в Instagram, в котором сообщила о том, что они расстались с Шароваровым. Виктор, в свою очередь, наоборот, дал понять подписчикам, что вина лежит на его бывшей возлюбленной. Он рассказал о том, что очень много раз предлагал разойтись, но она была против.В разговоре с редакторами "Дома-2" Виктор сообщил о том, что с Шевой они не помирятся. Он отправится на юг для того, чтобы быть поближе к своим детям. Также у него есть колоссальные планы касаемо работы.