Ученые проверят методику уничтожения комаров навсегда





Комары являются, пожалуй, самыми раздражающими существами на планете, и, кроме того, они распространяют опасные болезни.Группа ученых из Италии создала лабораторию с высоким уровнем безопасности, чтобы проверить, будет ли работать новая методика уничтожения комаров. Исследователи планируют генетически модифицировать насекомыхс использованием новой технологии редактирования генов CRISPR, воздействуя на личинки комаров целевыми генетическими мутациями. Когда эти мутации передадутся самкам, которые на самом деле кусают людей и распространяют болезни, они повредят их репродуктивные органы и не позволят им высасывать кровь.Если методика специалистов окажется успешной, то ее результаты могут привести к тому, что целое поколение комаров не сможет питаться или размножаться. Генетические мутации распространятся по всей популяции и быстро уничтожат весь вид.Науке хорошо известен тот факт, что экосистемы являются чрезвычайно чувствительными к любым изменениям, и что-то столь радикальное, как уничтожение целого вида, может иметь масштабные и непредсказуемые последствия.Ученые не могут ответить на вопрос, является ли уничтожение комаров правильным решением. Эксперты отмечают, что если люди действительно захотят избавиться от комаров, то они должны понимать, что это является очень рискованным мероприятием и может еще больше усугубить проблему.