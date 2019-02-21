NASA не исключает образование будущего айсберга размером с Санкт-Петербург в Антарктиде
Огромная трещина в леднике Бранта продолжает свое «продвижение», поэтому в NASA решили не исключать последующее образование айсберга, площадь которого будет превышать территорию Санкт-Петербурга: 1700 квадратных километров. Об этом сообщается на сайте научного агентства.
На шельфовом ледник Бранта в Антарктиде с 1950-х годов работают исследовательские станции, а структура Halley VI функционирует там с 2013 года, и на сегодня она считается первой на планете передвижной арктической станцией. В 2016 году на глыбе возникла вторая трещина, продвигаемая на восток. Остававшаяся стабильной в течение последних 35 лет главная трещина постепенно ускорилась до 4 км/г. По мнению ученых, при соединении данных частей от ледника отколется айсберг площадью 1,7 тысячи квадратных километров, что сопоставимо с территорией земли, на которой расположена вторая столица России: Санкт-Петербург.
Трещины удалось увидеть благодаря сделанным снимкам космических спутников NASA. Сотрудники организации, комментируя увиденное, связывают дальнейшую стабильность существования ледника с районом, где именно соединятся трещины, это же решит судьбу научной станции, которую прежде уже пришлось переместить в связи с увеличивающимися пробоинами.
На шельфовом ледник Бранта в Антарктиде с 1950-х годов работают исследовательские станции, а структура Halley VI функционирует там с 2013 года, и на сегодня она считается первой на планете передвижной арктической станцией. В 2016 году на глыбе возникла вторая трещина, продвигаемая на восток. Остававшаяся стабильной в течение последних 35 лет главная трещина постепенно ускорилась до 4 км/г. По мнению ученых, при соединении данных частей от ледника отколется айсберг площадью 1,7 тысячи квадратных километров, что сопоставимо с территорией земли, на которой расположена вторая столица России: Санкт-Петербург.
Трещины удалось увидеть благодаря сделанным снимкам космических спутников NASA. Сотрудники организации, комментируя увиденное, связывают дальнейшую стабильность существования ледника с районом, где именно соединятся трещины, это же решит судьбу научной станции, которую прежде уже пришлось переместить в связи с увеличивающимися пробоинами.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 02:30