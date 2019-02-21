АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лучшие смартфоны для разных целей и бюджетов в 2019 году
EUR 74.68 USD 65.86
Курс валют на 21.02.2019

NASA не исключает образование будущего айсберга размером с Санкт-Петербург в Антарктиде

Огромная трещина в леднике Бранта продолжает свое «продвижение», поэтому в NASA решили не исключать последующее образование айсберга, площадь которого будет превышать территорию Санкт-Петербурга: 1700 квадратных километров. Об этом сообщается на сайте научного агентства.
NASA не исключает образование будущего айсберга размером с Санкт-Петербург в Антарктиде

На шельфовом ледник Бранта в Антарктиде с 1950-х годов работают исследовательские станции, а структура Halley VI функционирует там с 2013 года, и на сегодня она считается первой на планете передвижной арктической станцией. В 2016 году на глыбе возникла вторая трещина, продвигаемая на восток. Остававшаяся стабильной в течение последних 35 лет главная трещина постепенно ускорилась до 4 км/г. По мнению ученых, при соединении данных частей от ледника отколется айсберг площадью 1,7 тысячи квадратных километров, что сопоставимо с территорией земли, на которой расположена вторая столица России: Санкт-Петербург.

Трещины удалось увидеть благодаря сделанным снимкам космических спутников NASA. Сотрудники организации, комментируя увиденное, связывают дальнейшую стабильность существования ледника с районом, где именно соединятся трещины, это же решит судьбу научной станции, которую прежде уже пришлось переместить в связи с увеличивающимися пробоинами.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 02:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Aston Martin поделился новой
NASA не исключает образование будущего
В России кроссовер Chery Tiggo 7 выйдет
Подписчики раскритиковали модный дом
Специалисты: Сексуальная ориентация и
Британские специалисты раскрыли
Специалисты назвали самые большие
Витас рассказал о детях в эфире
Суд обязал мужа Елены Летучей Юрия
Внучка Веры Глаголевой станцевала для
Певица Катя Лель планирует создать фонд
Tesla выпустила забавный рекламный
Екатерина Андреева показала, как
Пенелопе Крус понадобилась скорая
В Шотландии биологи обнаружили
На Урале 80-летнего ветерана МВД
Четырежды беременная Мэрилин Монро
Юлия Снигирь разозлилась на российскую
Курбан Омаров опубликовал «личное»
Елена Малышева возмутила зрителей
Букмекеры назвали ведущих кандидатов на
Алсу стал известен источник слухов о ее
Жительница Узбекистана обвинила певицу
Светлана Лобода «искупалась» в ванне с
Марина Зудина впервые после похорон
В Минобороны Эстонии заявили о
Вероника Скворцова: Государство
АВТОВАЗ выпускает обновленную
На Сейшелы отправляются Африкантова с
Светлану Лободу заметили с незнакомцем
Просмотреть все новости