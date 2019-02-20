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Екатерина Андреева показала, как оздоравливает кожу глиной

Отечественная телеведущая Екатерина Андреева продемонстрировала поклонникам, как оздоравливает кожу лица посредством глины. Соответствующую процедуру звезда показала на видео в Instagram.
Екатерина Андреева показала, как оздоравливает кожу глиной

В своем профиле Екатерина Андреева поделилась видео с сеансом посещения косметолога. Ради ухода за кожей лица телеведущая прошла через довольно кропотливую процедуру, предполагающую нанесение маски из глины, что происходит в несколько этапов. Звезда отметила, что использовалась для процесса полезная белая глина. Себя в таком обличии ведущая программы “Время” на Первом канале назвала сперва Каспером, а затем Снежной королевой.

Екатерина Андреева отметила, что ее супругу видео понравилось, особенно тот момент, где глиной его жене закрывают глаза и рот. Он пошутил, что маску наверняка придумал мужчина, чтобы женщина “молчала и не поглядывала”. В комментариях фолловеры начали интересоваться у кумира, как называется процедура, а другие рассказали о своих методах оздоровления кожи.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:15

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