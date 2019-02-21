Подписчики раскритиковали модный дом Chloe за фотосессию с очень худыми девушками





На обнародованных проморолике и фотокадрах девушки показали зрителям очередную модную коллекцию Chloe сезона весна-лето. Одна из особ модельной внешности позировала в разноцветном топе с логотипом компании, мини-юбке с бахромой и поясом. Ее образ стильно подчеркнула сумка коричневого цвета.Красивая одежда мало заинтересовала подписчиков модельеров. Фолловеры заметили чрезмерную худобу девушек. В комментариях они подвергли критике Chloe за якобы старомодные принципы работы с моделями, указав, что те должны выглядеть более упитанными. Критики считают важным запретить рекламу нарядов с анорексичными представительницами прекрасного пола. Позже модератор Instagram-аккаунта Chloe удалил злополучную фотографию.