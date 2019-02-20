На Урале 80-летнего ветерана МВД заставляют платить алименты покойной жене-инвалиду





Отмечается, что в браке с женой прожил 80-летний ветеран 40 лет, однако три года назад ему стало известно об изменах супруги. После этого с избранницей пенсионер решил расстаться, уехав жить в деревню. Кроме того, суд обязал мужчину выплачивать экс-возлюбленной алименты по инвалидности, что он и делал до ее смерти в 2018 году. Однако списание денежных средство с ветерана МВД продолжается, а также поступают требования, чтобы человек предоставил справку о смерти бывшей жены.В прокуратуре Свердловской области по данному факту начали проверку, что подтвердила представитель ведомства Марина Канатова. Прокомментировали ситуацию и в ГУ МВД Урала, где ситуацию назвали абсурдной. Там пояснили, что выплаты назначены пенсионеру по решению суда, отменить их возможно тоже только в судебном порядке. Также в органах правопорядка пообещали, что помогут ветерану разрешить спорный вопрос.