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Внучка Веры Глаголевой станцевала для Анны Нахапетовой зажигательный танец

Внучка покойной актрисы Веры Глаголевой станцевала для своей матери Анны Нахапетовой зажигательный танец. Соответствующим видео артистка поделилась в своем Instagram.
Внучка Веры Глаголевой станцевала для Анны Нахапетовой зажигательный танец

В своем профиле Анна Нахапетова часто показывает дочь Полину, девочка уже какое-то время занимается танцами и не боится показывать свои навыки общественности. В новой публикации дочь Веры Глаголевой показала наследницу танцующей под зажигательную композицию, выполняя движения подобно роботу. В подписи к посту сама артистка уточнила, что накануне она приехала среди ночи домой, а вместо дочери ее там ждал “робот”.

В комментариях многочисленные фолловеры оценили хореографические навыки внучки Веры Глаголевой, отметив, что девочка растет настоящей красавицей, и кажется достаточно старательной. Примечательно, что юная Полина пробует себя в разных стилях, а в ее начинаниях наследницу поддерживает и сама Анна Нахапетова.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:30

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