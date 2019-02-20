Внучка Веры Глаголевой станцевала для Анны Нахапетовой зажигательный танец

В своем профиле Анна Нахапетова часто показывает дочь Полину, девочка уже какое-то время занимается танцами и не боится показывать свои навыки общественности. В новой публикации дочь Веры Глаголевой показала наследницу танцующей под зажигательную композицию, выполняя движения подобно роботу. В подписи к посту сама артистка уточнила, что накануне она приехала среди ночи домой, а вместо дочери ее там ждал “робот”.В комментариях многочисленные фолловеры оценили хореографические навыки внучки Веры Глаголевой, отметив, что девочка растет настоящей красавицей, и кажется достаточно старательной. Примечательно, что юная Полина пробует себя в разных стилях, а в ее начинаниях наследницу поддерживает и сама Анна Нахапетова.