Британские специалисты раскрыли механизмы активации роста дополнительных наборов зубов у животных





Как известно, многие млекопитающие обладают лишь одним набором замещающих зубов, а вот мыши, например, имеют лишь единственный набор без замены. Исследователи, представляющие Королевский колледж Лондона, определили механизмы активации роста зубов благодаря молекулярному анализу развития организма мышей. При использовании сложных генетических методов экспертам удалось активировать передачу сигналов в мозге грызунов на определенных стадиях развития, оживляя необходимые области. В итоге, процесс сформирования дополнительных зубов был признан успешным.По итогам исследования ученые заявили, что даже животные, не имеющие второй сменный набор зубов, могут получить его при правильном сигнале. Не исключено: первое поколение зубов попросту мешает развитию замещающих зубов. Данные результаты способны обеспечить значительный прогресс в сфере замены зубов, и понять, как черты теряются или восстанавливаются во время эволюции млекопитающих, подытожили специалисты.