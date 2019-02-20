АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лучшие смартфоны для разных целей и бюджетов в 2019 году
EUR 74.82 USD 66.20
Курс валют на 20.02.2019

Курбан Омаров опубликовал «личное» видео с Ксенией Бородиной

Подписчики критикуют Курбана Омарова за слишком «личное» видео с участием Ксении Бородиной. Несмотря на массу недовольных фанатов, нашлись и сторонники супругов, которые порадовались, что между ними всё ещё присутствует страсть.

Курбан Омаров опубликовал «личное» видео с Ксенией Бородиной


Вчера Курбан Омаров решил поделиться с поклонниками новым видео, на котором его супруга Ксения Бородина жестикулирует в машине под музыку. Казалось бы, что всё довольно безобидно, но мужчину немедленно раскритиковали фанаты, которые расслышали и перевели слова иностранной песни, в которых присутствовал призыв к оральным ласкам. Кроме того, увлечённость ведущей такой музыкой сочли неприличной, а супруга пристыдили за то, что столь «личное» видео он выставил на всеобщее обозрение.

Несмотря на великое множество негативных комментариев в сторону Курбана Омарова, нашлись и те, кто поддержал супругов. Фанаты написали, что каждый человек развлекается и отдыхает как хочет, а за звёздную пару только порадовались, ведь после стольких лет брака между ними всё ещё есть страсть, от которой зависит многое в отношениях.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Tesla выпустила забавный рекламный
Екатерина Андреева показала, как
Пенелопе Крус понадобилась скорая
В Шотландии биологи обнаружили
На Урале 80-летнего ветерана МВД
Четырежды беременная Мэрилин Монро
Юлия Снигирь разозлилась на российскую
Курбан Омаров опубликовал «личное»
Елена Малышева возмутила зрителей
Букмекеры назвали ведущих кандидатов на
Алсу стал известен источник слухов о ее
Жительница Узбекистана обвинила певицу
Светлана Лобода «искупалась» в ванне с
Марина Зудина впервые после похорон
В Минобороны Эстонии заявили о
Вероника Скворцова: Государство
АВТОВАЗ выпускает обновленную
На Сейшелы отправляются Африкантова с
Светлану Лободу заметили с незнакомцем
Регина Тодоренко решила вернуться к
Ошиблась с нарядом: Бузова вышла на
Ирина Понаровская появилась в студии
Специалисты НАТО назвали соцсети легким
Василий Ливанов объяснил причины выбора
Маргарита Ларченко чувствует себя самой
Жена Стаса Михайлова рассказала о своем
Ученые изучают разум червей для
Любовь Аксенова пригласила поклонников
Эксперты вспомнили номинированные на
Японское растение ашитаба способно
Просмотреть все новости