Курбан Омаров опубликовал «личное» видео с Ксенией Бородиной
Подписчики критикуют Курбана Омарова за слишком «личное» видео с участием Ксении Бородиной. Несмотря на массу недовольных фанатов, нашлись и сторонники супругов, которые порадовались, что между ними всё ещё присутствует страсть.
Вчера Курбан Омаров решил поделиться с поклонниками новым видео, на котором его супруга Ксения Бородина жестикулирует в машине под музыку. Казалось бы, что всё довольно безобидно, но мужчину немедленно раскритиковали фанаты, которые расслышали и перевели слова иностранной песни, в которых присутствовал призыв к оральным ласкам. Кроме того, увлечённость ведущей такой музыкой сочли неприличной, а супруга пристыдили за то, что столь «личное» видео он выставил на всеобщее обозрение.
Несмотря на великое множество негативных комментариев в сторону Курбана Омарова, нашлись и те, кто поддержал супругов. Фанаты написали, что каждый человек развлекается и отдыхает как хочет, а за звёздную пару только порадовались, ведь после стольких лет брака между ними всё ещё есть страсть, от которой зависит многое в отношениях.
Вчера Курбан Омаров решил поделиться с поклонниками новым видео, на котором его супруга Ксения Бородина жестикулирует в машине под музыку. Казалось бы, что всё довольно безобидно, но мужчину немедленно раскритиковали фанаты, которые расслышали и перевели слова иностранной песни, в которых присутствовал призыв к оральным ласкам. Кроме того, увлечённость ведущей такой музыкой сочли неприличной, а супруга пристыдили за то, что столь «личное» видео он выставил на всеобщее обозрение.
Несмотря на великое множество негативных комментариев в сторону Курбана Омарова, нашлись и те, кто поддержал супругов. Фанаты написали, что каждый человек развлекается и отдыхает как хочет, а за звёздную пару только порадовались, ведь после стольких лет брака между ними всё ещё есть страсть, от которой зависит многое в отношениях.