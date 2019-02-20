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Tesla выпустила забавный рекламный ролик системы безопасности с персонажем шоу “Улица Сезам”

Компания Tesla выпустила забавный рекламный ролик новой системы безопасности с персонажем шоу “Улица Сезам”. Короткое видео было опубликовано на официальной странице производителя в Instagram.
Tesla выпустила забавный рекламный ролик системы безопасности с персонажем шоу “Улица Сезам”

Хотя Илон Маск по-прежнему отстранен от управления Tesla, компания сохранила свой оригинальный подход в вопросе взаимодействия с клиентами. В пользу этого говорит новый рекламный ролик, посредством которого демонстрируется оперативность реагирования системы безопасности автомобилей бренда на возникающую угрозу. Для этого решили привлечь Бисквитного монстра, персонажа популярного за рубежом шоу “Улица Сезам”.

Как только “монстр” касается авто и начинает стучать в лобовое стекло с целью забрать стоящее в Tesla печенье, система безопасности активируется и начинает издавать достаточно громкие звуки. В итоге она побеждает, отгоняя “злоумышленника” от угощения. Пользователи Сети оригинальный контент оценили, а просмотреть ролик всего за час успели более 387 тысяч юзеров.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:30

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