Участник шоу «Моя 600-фунтовая жизнь» с весом 400 килограмм умер в больнице Техаса





Отец парня сообщил, что за три дня у Милликена, боровшегося с ожирением, возникли проблемы с дыханием, но местные врачи не сумели его реанимировать.Молодой человек с детских лет пытался лишиться лишних килограммов. Он начал набирать массу на фоне стресса после развода родителей. Милликен решил себя успокаивать поглощением пищи, а к 23 годам он весил 400 килограммов. Парень перемещался только по дому и мог простоять на ногах полминуты. Основную часть жизни он провел в сидячем или лежачем положении.Три года назад он принял участие в съемках передач «Моя 600-фунтовая жизнь». За время работы в проекте молодой человек похудел до 180 килограммов. В 2018 году телеканал, где выходило шоу, выпустил фильм, в котором рассказывалось об экс-участниках «Жизни». Поклонники программы узнали, что Шон Милликен потерял родную мать, которая поддерживала сына в тяжелое для него время.