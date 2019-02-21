«GM-АвтоВАЗ» начал продажи модернизированной Chevrolet NIVA
На территории Российской Федерации стартовали реализации модернизированного внедорожника Chevrolet Niva 2019 модельного года. Новинка появится в магазинах сразу в 4 версиях стоимостью 680 – 800 тысяч рублей. Транспортное средство производят на предприятии «GM – АвтоВАЗ» с конца января.
Автомобиль получит новую водительскую подушку безопасности, антиблокировочную систему тормозов и спутниковый модуль. Вместо 6 комплектаций на отечественном рынке появятся 4, версии GL и LE+ к выпуску не предусмотрены. Прислушавшись к просьбам покупателей автоконцерн решил улучшить шумоизоляцию салона транспортного средства ради увеличения комфортности.
При покупке обновленной Chevrolet Niva россияне смогут воспользоваться актуальной программой Trade-In, сэкономив до 65 тысяч рублей. Таким образом, минимальная цена авто составит 615 тысяч рублей.
Автомобиль получит новую водительскую подушку безопасности, антиблокировочную систему тормозов и спутниковый модуль. Вместо 6 комплектаций на отечественном рынке появятся 4, версии GL и LE+ к выпуску не предусмотрены. Прислушавшись к просьбам покупателей автоконцерн решил улучшить шумоизоляцию салона транспортного средства ради увеличения комфортности.
При покупке обновленной Chevrolet Niva россияне смогут воспользоваться актуальной программой Trade-In, сэкономив до 65 тысяч рублей. Таким образом, минимальная цена авто составит 615 тысяч рублей.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:30