Алсу стал известен источник слухов о ее разводе с мужем Яном Абрамовым





Алсу опровергает сведения о своем разводе с Яном Абрамовым. Представительница отечественного шоубиза была очень возмущена, когда узнала об очередной «утке». Алсу сообщила, что знает, кто является источником ошибочной информации, но не стала называть конкретных имен.По словам звезды, она и ее избранник не привыкли афишировать свою личную жизнь и интимные подробности, в отличие от других знаменитых коллег. У Яна Абрамова вообще нет аккаунтов в социальных сетях, а российская исполнительница старается публиковать в личном блоге Instagram посты, касающиеся творческой деятельности, концертов и других подобных мероприятий.Алсу откровенно призналась прессе: в семье все прекрасно, она счастлива в браке с любимым супругом, а в их отношениях царит полное взаимопонимание и гармония. Поп-дива также сообщила, что в их семье главным является Ян Абрамов.