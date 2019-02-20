Суд обязал мужа Елены Летучей Юрия Анашенкова выплачивать алименты экс-супруге
Суд в официальном порядке обязала Юрия Анашенкова, состоящего в браке с Еленой Летучей, выплачивать алименты экс-супруге. Свои отношения с бизнесменом звезда шоу “Ревизорро” перестала скрывать три года назад.
О назначении алиментов рассказала в соцсетях Асмик Вайе Рейтор, бывшая жена мужа Елены Летучей. Пара прожила в браке шесть лет, воспитывая сыновей, однако после расставания не смогла договориться мирно о выплатах со стороны Юрия Анашенкова. О начале судебных разбирательств сообщил адвокат бывшей избранницы предпринимателя. В режиме Stories в Instagram Вайе Рейтор рассказала, что суд назначил алименты в размере 13,9 тысячи рублей, поскольку ее бывший муж якобы в год имеет доход всего 50 тысяч рублей.
Экс-супруга избранника Елены Летучей также добавила, что хотя иск суд поддержал, она намерена пойти дальше и добиться более высокой суммы выплат. Таким образом Асмик Вайе Рейтор надеется всем женщинам показать, что необходимо отстаивать права собственных детей.
О назначении алиментов рассказала в соцсетях Асмик Вайе Рейтор, бывшая жена мужа Елены Летучей. Пара прожила в браке шесть лет, воспитывая сыновей, однако после расставания не смогла договориться мирно о выплатах со стороны Юрия Анашенкова. О начале судебных разбирательств сообщил адвокат бывшей избранницы предпринимателя. В режиме Stories в Instagram Вайе Рейтор рассказала, что суд назначил алименты в размере 13,9 тысячи рублей, поскольку ее бывший муж якобы в год имеет доход всего 50 тысяч рублей.
Экс-супруга избранника Елены Летучей также добавила, что хотя иск суд поддержал, она намерена пойти дальше и добиться более высокой суммы выплат. Таким образом Асмик Вайе Рейтор надеется всем женщинам показать, что необходимо отстаивать права собственных детей.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 23:00