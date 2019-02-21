Беспилотные автомобили станут передвигаться по общим дорогам в России к концу 2021 года





Для начала транспортными служащими России должна быть утверждена система безопасности передвижения с учетом применения беспилотных машин. Такую концепцию могут принять уже в этом году, а в следующем стартует процесс создания механизмов для обеспечения движения.Можно отметить, что беспилотные автомобили уже сегодня могут свободно проежать на общих трассах Москвы и Татарстана, о чем свидетельствует подписанный председателем российского правительства Дмитрием Медведевым приказ в декабре прошлого года. С того же времени соответственный эксперимент проходит в вышеуказанных регионах, он и покажет эффективность этой меры. При этом только около 50% населения РФ готовы доверять транспортным средствам такого типа и перемещаться с их помощью.