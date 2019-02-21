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Беспилотные автомобили станут передвигаться по общим дорогам в России к концу 2021 года

В России беспилотные автомобили станут передвигаться по дорогам общего значения в 2021 году. Как сообщили в Минтрансе, для этого надо принять ряд поправок.
Беспилотные автомобили станут передвигаться по общим дорогам в России к концу 2021 года

Для начала транспортными служащими России должна быть утверждена система безопасности передвижения с учетом применения беспилотных машин. Такую концепцию могут принять уже в этом году, а в следующем стартует процесс создания механизмов для обеспечения движения.

Можно отметить, что беспилотные автомобили уже сегодня могут свободно проежать на общих трассах Москвы и Татарстана, о чем свидетельствует подписанный председателем российского правительства Дмитрием Медведевым приказ в декабре прошлого года. С того же времени соответственный эксперимент проходит в вышеуказанных регионах, он и покажет эффективность этой меры. При этом только около 50% населения РФ готовы доверять транспортным средствам такого типа и перемещаться с их помощью.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:00

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