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Певица Катя Лель планирует создать фонд помощи свидетелям НЛО

Отечественная певица Катя Лель заявила о намерении создать фонд, чья деятельность будет направлена на помощь свидетелям НЛО. О своих планах 44-летняя артистка сообщила подписчикам в Instagram.
Певица Катя Лель планирует создать фонд помощи свидетелям НЛО

Не так давно Катя Лель решилась признаться, что почти 30 лет назад у нее произошла встреча с инопланетянами. Теперь же певица сообщила, что нашла единомышленника в лице Кирсана Илюмжинова. У них общие взгляды на вопрос о внеземном разуме, поэтому они думают о реализации проектов, призванных научно доказать существование пришельцев. Артистка убеждена, что вскоре недоверию и насмешкам придет конец, поскольку людям пора открыть глаза и признать существование НЛО, а не видеть только то, что привыкли.

Единомышленнику Катя Лель предложила создать фонд, который станет помогать свидетелям НЛО, чтобы они не жили в страхе и неведении, как приходилось делать ей почти 30 лет. В комментариях многие фолловеры поддержали артистку, а некоторые начали делиться своими историями встречи с внеземными существами.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:00

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