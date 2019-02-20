Певица Катя Лель планирует создать фонд помощи свидетелям НЛО

Не так давно Катя Лель решилась признаться, что почти 30 лет назад у нее произошла встреча с инопланетянами. Теперь же певица сообщила, что нашла единомышленника в лице Кирсана Илюмжинова. У них общие взгляды на вопрос о внеземном разуме, поэтому они думают о реализации проектов, призванных научно доказать существование пришельцев. Артистка убеждена, что вскоре недоверию и насмешкам придет конец, поскольку людям пора открыть глаза и признать существование НЛО, а не видеть только то, что привыкли.Единомышленнику Катя Лель предложила создать фонд, который станет помогать свидетелям НЛО, чтобы они не жили в страхе и неведении, как приходилось делать ей почти 30 лет. В комментариях многие фолловеры поддержали артистку, а некоторые начали делиться своими историями встречи с внеземными существами.