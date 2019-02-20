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На Сейшелы отправляются Африкантова с Капаклы и Донцова с Купиным

В Сети появилась информация о том, что на Сейшелы снова отправляются Марина Африкантова и Роман Капаклы, а также Майя Донцова с Алексеем Купиным. Фанаты телестройки считают, что «старичков» засылают на острова для спасения просиживающих там в «скуке» участников.

На Сейшелы отправляются Африкантова с Капаклы и Донцова с Купиным


Сегодня появилась новая информация о том, что руководство «Дома-2» приняло решение несколько освежить обстановку на Сейшелах, отправив туда Марину Африкантову с Романом Капаклы и Майю Донцову с Алексеем Купиным. Вероятнее всего, считают зрители, участники летят туда не ради отдыха под солнцем, а для того, чтобы внести разнообразие в скучные будни находящихся там героев и немного оживить ситуацию, но пользователи Сети лишь высмеивают такое мнение.

На Сейшелы отправляются Африкантова с Капаклы и Донцова с Купиным


Многие уверены, что Африкантова и Донцова со своими возлюбленными не созданы для того, чтобы дарить людям веселья. Максимум на что они способны, пишут фолловеры, это плести интриги, и доказывать окружающим своё превосходство.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:54

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