На Сейшелы отправляются Африкантова с Капаклы и Донцова с Купиным





Сегодня появилась новая информация о том, что руководство «Дома-2» приняло решение несколько освежить обстановку на Сейшелах, отправив туда Марину Африкантову с Романом Капаклы и Майю Донцову с Алексеем Купиным. Вероятнее всего, считают зрители, участники летят туда не ради отдыха под солнцем, а для того, чтобы внести разнообразие в скучные будни находящихся там героев и немного оживить ситуацию, но пользователи Сети лишь высмеивают такое мнение.Многие уверены, что Африкантова и Донцова со своими возлюбленными не созданы для того, чтобы дарить людям веселья. Максимум на что они способны, пишут фолловеры, это плести интриги, и доказывать окружающим своё превосходство.