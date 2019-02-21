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Астрономы опубликовали самые захватывающие фотографии пылевых бурь на Марсе

Астрономы собрали и опубликовали в Сети коллекцию фотоснимков, на которых зафиксированы самые захватывающие пылевые бури на планете Марс. Изображение сделаны благодаря аппарату MRO и его камеры HiRISE.
Астрономы опубликовали самые захватывающие фотографии пылевых бурь на Марсе

Некоторые фото показывают область Марса, которую астрономы знают, как местность с большим количеством пылевых бурь – Acidalia Planitia. Один из таким моментов жизни Красной планеты засняло на видео устройство MSL Curiosity.
Астрономы опубликовали самые захватывающие фотографии пылевых бурь на Марсе

Еще одна фотография датирована 2012 годом. Она показывает серпантиновую бурю, необычная форма которой образовалась благодаря потокам ветра. Ее высота превышает пол мили.
Астрономы опубликовали самые захватывающие фотографии пылевых бурь на Марсе

Следующий снимок коллекции демонстрирует бурю, которую аппарат Mars Global Surveyor запечатлел в одном из кратеров планеты. Техническое устройство запустили в космос в 1996 году. Спустя 10 лет после того, как он перестал отвечать на запросы, его миссию объявили завершенной.
Астрономы опубликовали самые захватывающие фотографии пылевых бурь на Марсе

Большая часть пыльных бурь, проходящих на Марсе имеют маленькие размеры. Однако в начале весны 2012 года была зафиксирована буря-гигант. Пылевой шлейф достигал высоты 20 километров.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 07:00

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