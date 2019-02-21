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В Интернете появился снимок неизвестного пикапа марки Ford

Пользователи Интернета рассматривают снимки макета неизвестного пока пикапа Ford сегмента F-Series. Иностранные корреспонденты успели назвать новинку «Рейнджером.
В Интернете появился снимок неизвестного пикапа марки Ford

Предполагается, что автомобиль может являться частью семейства Ford S-Series. На это указывают общие форма заднего бампера, фонари, фары и радиаторная решетка. Про полноразмерный макет, а не обычный ходовой прототип, говорят хорошо затонированные стекла.

Последняя модификация Ford Ranger была официально представлена в ушедшем году в Детройте. Машина сберегла ту же рамную конструкцию и вышла на рынок с десятидиапазонной «автоматикой» и бензиновым агрегатом EcoBoost на 2,3 литра.

В F-серии последними пикапами стали модели Super Duty. Они оснащены разными видами двигателей в зависимости от комплектации: 6,2-литровым V8, таким же мотором, но на 7,3 литра и 6,7-литровым Power Stroke.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:00

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