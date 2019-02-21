Ученые: Древние охотники в сибирской Арктике начали вести торговлю 9000 лет назад





Располагается стоянка в архипелаге Новосибирских островов, не менее чем 9000 лет назад здесь могло существовать поселение, включавшее порядка 25-50 постоянных жителей. В ходе исследований в условиях вечной мерзлоты эксперты выявили много орудий и предметов быта, в числе которых обсидиановые микропластинки. Однако в тот период на этих территориях не наблюдалось такого материала. Ближайшие месторождения обсидиана находились по меньшей мере в 1500 км, если следовать по прямой, реальный же путь мог занимать 2000 км. Даже физически здоровый древний человек не имел шансов преодолеть такое расстояние.Посредством лазерной абляции подтвердилось, что взят обсидиан для найденных в стоянке предметов действительно вблизи озера Красного. Вероятно, древние люди вели примитивную торговлю или встречались на промежуточных пунктах с целью обмена ресурсами.