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В Шотландии биологи обнаружили непорочно зачавшую рыбу

На территории Шотландии биологам удалось выловить непорочно зачавшую рыбу. В частности, более 50 зародышей развились внутри матери без предварительного спаривания.
В Шотландии биологи обнаружили непорочно зачавшую рыбу

Британские ученые обнаружили самку трехиглой колюшки, в чьих яичниках готовились к вылуплению несколько десятков зародышей. Притом было неизвестно, каким образом внутрь рыбы попала сперма. Как правило, у данного вида рыб самки сперва мечут икру, после чего ее оплодотворяют непосредственно самцы. До случая с выловленной недавно рыбой, назвали которую Мария, ученые только дважды фиксировали развитие эмбрионов внутри яичников. Притом, каждый раз эмбрионы оказывались деформированы, и не выжили.

В ситуации с Марией это фактически первый случай, когда самке колюшки удалось выносить полностью жизнеспособных зародышей непосредственно внутри тела. В то же время остается загадкой, каким образом произошло оплодотворение. К наиболее очевидным объяснениям относятся гермафродитизм или партеногенез. Однако последующие анализы не подтвердили эти версии.

Существует гипотеза, что сперматозоиды могли проникнуть внутрь особи непосредственно из окружающей воды. Обычно откладывать икру стремятся колюшки в тех областях, где уже имеется чья-то кладка. Не исключено, что самец выпустил сперму с целью оплодотворить первую кладку, но впоследствии часть ее проникла в половые пути рассматриваемой самки.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:55

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