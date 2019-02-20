В Шотландии биологи обнаружили непорочно зачавшую рыбу





Британские ученые обнаружили самку трехиглой колюшки, в чьих яичниках готовились к вылуплению несколько десятков зародышей. Притом было неизвестно, каким образом внутрь рыбы попала сперма. Как правило, у данного вида рыб самки сперва мечут икру, после чего ее оплодотворяют непосредственно самцы. До случая с выловленной недавно рыбой, назвали которую Мария, ученые только дважды фиксировали развитие эмбрионов внутри яичников. Притом, каждый раз эмбрионы оказывались деформированы, и не выжили.В ситуации с Марией это фактически первый случай, когда самке колюшки удалось выносить полностью жизнеспособных зародышей непосредственно внутри тела. В то же время остается загадкой, каким образом произошло оплодотворение. К наиболее очевидным объяснениям относятся гермафродитизм или партеногенез. Однако последующие анализы не подтвердили эти версии.Существует гипотеза, что сперматозоиды могли проникнуть внутрь особи непосредственно из окружающей воды. Обычно откладывать икру стремятся колюшки в тех областях, где уже имеется чья-то кладка. Не исключено, что самец выпустил сперму с целью оплодотворить первую кладку, но впоследствии часть ее проникла в половые пути рассматриваемой самки.