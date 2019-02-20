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Ошиблась с нарядом: Бузова вышла на сцену в розовом боди на шнуровке и ботфортах

Ольга Бузова ошиблась с нарядом, когда вышла на сцену в розовом боди на шнуровке и такого же цвета ботфортах. Поклонники не оценили концертный костюм певицы, заявив, что выглядело это просто безобразно.

Ошиблась с нарядом: Бузова вышла на сцену в розовом боди на шнуровке и ботфортах


Ольга Бузова начала свой концертный тур по городам России, в рамках которого уже успела выступить в Сыктывкаре и Кирове, но на одном из выступлений просто шокировала публику своим внешним видом. Многие уже заявили, что ведущая «Дома-2» сильно ошиблась с выбором наряда, ведь ее боди розового цвета на шнуровке в комплекте с такими же ботфортами выглядели чересчур вульгарно и безобразно.

Сама же певица, судя по снимкам с концерта, осталась довольна как выступлением, так и концертным костюмом. На негативные комментарии по поводу безобразного наряда и бездарности её стилистов Ольга Бузова решила не обращать внимание.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:38

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