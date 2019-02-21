Специалисты рассказали, как правильно проверить автомобиль после длительной стоянки





Вначале водителю требуется визуально осмотреть всю машину и убедиться в целостности покрышек. Далее стоит глянуть под днище, где о всяческих поломках могут свидетельствовать водянистые и масляные пятна. Открыв капот, автолюбитель обязан проверить наличие и уровень масла в коробке передач и моторе, а также жидкость в рулевой, охлаждающей и тормозной системах. Их необходимо заполнить, если те будут пустыми, во избежание неполадок при движении.Когда все это устранено, специалисты рекомендуют проверить клеммы аккумулятора с дальнейшей их очисткой, если автомобиль нуждается в этом. Завершив все эти манипуляции можно смело заводить транспорт, но на всякий случай все же лучше обратиться в СТО для более кардинальной диагностики.