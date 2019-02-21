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Специалисты рассказали, как правильно проверить автомобиль после длительной стоянки

Автомобилисты с опытом советуют своим менее знающим коллегам отправлять свой транспорт на диагностику. Если автомобиль долгое время находился без движения на стоянке, то особенно стоит проверить все имеющиеся механизмы.
Специалисты рассказали, как правильно проверить автомобиль после длительной стоянки

Вначале водителю требуется визуально осмотреть всю машину и убедиться в целостности покрышек. Далее стоит глянуть под днище, где о всяческих поломках могут свидетельствовать водянистые и масляные пятна. Открыв капот, автолюбитель обязан проверить наличие и уровень масла в коробке передач и моторе, а также жидкость в рулевой, охлаждающей и тормозной системах. Их необходимо заполнить, если те будут пустыми, во избежание неполадок при движении.

Когда все это устранено, специалисты рекомендуют проверить клеммы аккумулятора с дальнейшей их очисткой, если автомобиль нуждается в этом. Завершив все эти манипуляции можно смело заводить транспорт, но на всякий случай все же лучше обратиться в СТО для более кардинальной диагностики.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 04:00

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