АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лучшие смартфоны для разных целей и бюджетов в 2019 году
EUR 74.68 USD 65.86
Курс валют на 21.02.2019

Aston Martin поделился новой фотографией практичного» гиперкара Project 003

Как известно, первые слухи о гиперкаре Project 003 от Aston Martin начали распространяться в конце прошлого года, но с тех пор, в Сети лишь появился эскиз будущего транспортного средства. Накануне сотрудники британского автоконцерна всё же опубликовали тизерный снимок, на котором видна предсерийная машина.
Aston Martin поделился новой фотографией практичного» гиперкара Project 003

Судя по изображению, автомобиль имеет среднее расположение мотора, а вот дизайн новинки будет кардинально отличаться от того, что специалисты заложили в Valkyrie. Увы, но снимок не содержит данных о характеристиках Project 003. Гиперкар будет выделяться увеличенными габаритными размерами, однако это не сделает его гоночным авто, как ту же Valkyrie. Транспортное средство, вероятнее всего, будет оснащаться гибридной силовой установкой, основой которой станет турбированный V6.

По сути, новая модель не является преемником Valkyrie, а займёт особое место в линейке компании, заявили эксперты. Главной целью Aston Martin Project 003 станет навязывание конкуренции LaFerrari и Porsche 918.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Aston Martin поделился новой
NASA не исключает образование будущего
В России кроссовер Chery Tiggo 7 выйдет
Подписчики раскритиковали модный дом
Специалисты: Сексуальная ориентация и
Британские специалисты раскрыли
Специалисты назвали самые большие
Витас рассказал о детях в эфире
Суд обязал мужа Елены Летучей Юрия
Внучка Веры Глаголевой станцевала для
Певица Катя Лель планирует создать фонд
Tesla выпустила забавный рекламный
Екатерина Андреева показала, как
Пенелопе Крус понадобилась скорая
В Шотландии биологи обнаружили
На Урале 80-летнего ветерана МВД
Четырежды беременная Мэрилин Монро
Юлия Снигирь разозлилась на российскую
Курбан Омаров опубликовал «личное»
Елена Малышева возмутила зрителей
Букмекеры назвали ведущих кандидатов на
Алсу стал известен источник слухов о ее
Жительница Узбекистана обвинила певицу
Светлана Лобода «искупалась» в ванне с
Марина Зудина впервые после похорон
В Минобороны Эстонии заявили о
Вероника Скворцова: Государство
АВТОВАЗ выпускает обновленную
На Сейшелы отправляются Африкантова с
Светлану Лободу заметили с незнакомцем
Просмотреть все новости