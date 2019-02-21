Aston Martin поделился новой фотографией практичного» гиперкара Project 003
Как известно, первые слухи о гиперкаре Project 003 от Aston Martin начали распространяться в конце прошлого года, но с тех пор, в Сети лишь появился эскиз будущего транспортного средства. Накануне сотрудники британского автоконцерна всё же опубликовали тизерный снимок, на котором видна предсерийная машина.
Судя по изображению, автомобиль имеет среднее расположение мотора, а вот дизайн новинки будет кардинально отличаться от того, что специалисты заложили в Valkyrie. Увы, но снимок не содержит данных о характеристиках Project 003. Гиперкар будет выделяться увеличенными габаритными размерами, однако это не сделает его гоночным авто, как ту же Valkyrie. Транспортное средство, вероятнее всего, будет оснащаться гибридной силовой установкой, основой которой станет турбированный V6.
По сути, новая модель не является преемником Valkyrie, а займёт особое место в линейке компании, заявили эксперты. Главной целью Aston Martin Project 003 станет навязывание конкуренции LaFerrari и Porsche 918.
Судя по изображению, автомобиль имеет среднее расположение мотора, а вот дизайн новинки будет кардинально отличаться от того, что специалисты заложили в Valkyrie. Увы, но снимок не содержит данных о характеристиках Project 003. Гиперкар будет выделяться увеличенными габаритными размерами, однако это не сделает его гоночным авто, как ту же Valkyrie. Транспортное средство, вероятнее всего, будет оснащаться гибридной силовой установкой, основой которой станет турбированный V6.
По сути, новая модель не является преемником Valkyrie, а займёт особое место в линейке компании, заявили эксперты. Главной целью Aston Martin Project 003 станет навязывание конкуренции LaFerrari и Porsche 918.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 03:00