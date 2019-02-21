В России кроссовер Chery Tiggo 7 выйдет с расширенной гарантией





По словам производителя, запчасти для сборки кузова автомобиля производятся из оцинкованной стали. В подверженных повышенному износу точках для сверхпрочной защиты от коррозии разработчики внедряют детали из композитных материалов и пластика. Ингредиенты из последнего, по заверению сотрудников Chery, соответствуют всем нормам безопасности людей, находящихся в салоне машины.Одним из самых частых видов ДТП в мире является тройное столкновение транспортных средств. Чтобы убедиться в качестве своей разработки, эксперты решили протестировать Chery Tiggo 7 натуральным испытанием в имитированной аварии. Результат показал, что кросовер обладает высоким уровнем безопасности, а его умелая сборка способна защитить водителя и пассажиров от травм, как при ударе сзади, так и при лобовом столкновении.Получивший расширенную гарантию Chery Tiggo 7 реализуется в КНР с атмосферным мотором на два литра со 122 лошадиными силами и полуторалитровым агрегатом на 152 силовые установки. Авторы уверены в его умении составить конкуренцию японским, американским и корейским «собратьям».