Маргарита Ларченко чувствует себя самой счастливой после предложения о замужестве от Яббарова





Сегодняшний день стал для Маргариты Ларченко особенным, так как во время её возвращения на периметр Илья Яббаров сделал ей предложение. В первые минуты шокированная участница просто улыбалась и не знала, что ответить, но последующие крепкие объятия дали понять, что она готова стать женой своего мужчины. Ларченко наконец ощутила себя в совершенно новой роли невесты, ведь раньше её называли исключительно разлучницей, из-за которой разрушились отношения беременной тогда ещё Алёны Рапунцель и Яббарова.Оказалось, что практически сразу после сделанного предложения пара начала уже говорить о планах на будущее, а самой Ларченко показалось, что эти разговоры стали уже чем-то большим, чем просто мечты. Девушка рассказала, что жить они с Яббаровым будут скорее всего в Москве, если не в квартире, то в небольшом домике, в котором также поселятся собака и кошка. Кроме того, участница мечтает о двух дочерях, одну из которых обязательно назовёт Варей.