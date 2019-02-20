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Маргарита Ларченко чувствует себя самой счастливой после предложения о замужестве от Яббарова

Маргарита Ларченко призналась, что чувствует себя самой счастливой после предложения Ильи Яббарова выйти за него замуж. Девушка теперь более уверенно смотрит в будущее, и даже знает, каким оно будет вместе с возлюбленным.

Маргарита Ларченко чувствует себя самой счастливой после предложения о замужестве от Яббарова


Сегодняшний день стал для Маргариты Ларченко особенным, так как во время её возвращения на периметр Илья Яббаров сделал ей предложение. В первые минуты шокированная участница просто улыбалась и не знала, что ответить, но последующие крепкие объятия дали понять, что она готова стать женой своего мужчины. Ларченко наконец ощутила себя в совершенно новой роли невесты, ведь раньше её называли исключительно разлучницей, из-за которой разрушились отношения беременной тогда ещё Алёны Рапунцель и Яббарова.

Маргарита Ларченко чувствует себя самой счастливой после предложения о замужестве от Яббарова


Оказалось, что практически сразу после сделанного предложения пара начала уже говорить о планах на будущее, а самой Ларченко показалось, что эти разговоры стали уже чем-то большим, чем просто мечты. Девушка рассказала, что жить они с Яббаровым будут скорее всего в Москве, если не в квартире, то в небольшом домике, в котором также поселятся собака и кошка. Кроме того, участница мечтает о двух дочерях, одну из которых обязательно назовёт Варей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:19

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