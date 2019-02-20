Четырежды беременная Мэрилин Монро страдала из-за отсутствия детей





В 2017 году на просторах Сети появились фото, где Мэрилин Монро позирует перед камерой с выступающим животом. Фотограф и подруга актрисы Фрида Халл подтвердила, что тогда звезда действительно находилась в положении, фотосессию они проводили летом 1960 года. Хотя в браке знаменитость состояла с Артуром Миллером, отцом ребенка, по утверждениям самой Халл, являлся коллега актрисы Ив Монтан. Роман между ними развился на съемках ленты “Займемся любовью”, хотя и сам актер состоял в браке с Симоне Синьоре.О беременности Мэрилин Монро не говорила открыто, потому что не хотела “сглазить”. Как объяснила Фрида Халл, эта беременность для голливудской звезды являлась уже четвертой. В частности, в 1957 она уже находилась в положении от Миллера, мечтая, как будет держать малыша на руках, но в итоге возможного наследника актриса потеряла через пару недель.Потеря малыша для Мэрилин Монро стала серьезным ударом, она пыталась заглушить переживания сильнодействующими средствами и спиртным, из-за чего даже впала в кому. Еще один выкидыш настиг артистку в 1959 году, когда она снималась в фильме “В джазе только девушки”. Предполагалось, что привела к потере ребенка чрезмерная усталость из-за работы.Ребенок Монро и Монтана тоже не появился на свет, так как вскоре после вышеупомянутой фотосессии актриса попала в медучреждение, вернувшись уже не беременной.Подруга Монро Эми Грин как-то рассказывала, что актриса стала мамой в 15 лет, но тогда у нее не имелось возможности содержать наследника, поэтому она отдала его на усыновление. Неизвестно, насколько правдива история, но в 2000 году объявился некий мужчина, назвавший себя Джозефом Ф. Кеннеди. Он утверждал, что является сыном голливудской звезды и Джона Кеннеди, с последним Мэрилин Монро активно приписывают роман. Правда, история мужчины больше напоминала мошенничество, поэтому всерьез его никто не воспринимал.