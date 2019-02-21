Специалисты: Сексуальная ориентация и поведение связаны с риском для здоровья





В своем исследование ученые использовали данные, предоставленные Национальным обследованием роста семьи. Благодаря имеющейся информации им удалось провести сравнение между поведением и сексуальной ориентацией человека. Во внимание также был принят фактор употребления алкоголя, наркотиков и прохождение лечения от инфекций, которые передаются половым путем. Сравнивались данные женщин сексуального меньшинства и большинства. Результаты проведенной работы показали, что у модели, имеющей несколько переменных факторов, больше склонностей к рискованному поведению. Проведя корректировку всех компонентов ориентации, представители немоносексуального влечения продолжили демонстрировать подобные склонности.Автор исследования Маргарет Пашен Вольф рассказала, что в изменяющихся политических и социальных контекстах исследования необходимо внести конструкторы сексуальной ориентации. Это приведет к точной идентификации поведения и даст возможность расставить приоритеты так, чтобы они отвечали всем потребностям человека в области здравоохранения.