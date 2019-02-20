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Юлия Снигирь разозлилась на российскую авиакомпанию S7 Airlines за ужасное отношение к клиентам

Юлия Снигирь рассказала фанатам в Instagram о недостатках российской авиакомпании S7 Airlines. Знаменитую актрису разозлило ужасное отношение к клиентам, вызванное отсутствием здоровой конкуренции в бизнесе.

Юлия Снигирь разозлилась на российскую авиакомпанию S7 Airlines за ужасное отношение к клиентам

Юлия Снигирь призналась подписчикам своего блога в социальной сети Instagram, что недавно столкнулась с неуважительным отношением сотрудников известной авиакомпании S7 Airlines к пассажирам. Актриса пишет, что она очень зла. Это связано с отсутствием здоровой конкуренции в отечественном бизнесе, где крупные компании незаконно захватывают нужные предприятия и ведут себя «вальяжно».

По словам артистки, такие бизнесмены не нуждаются в уважении людей. В подтверждение своих слов 35-летняя Снигирь вспомнила случай, когда персонал S7 Airlines просто закрывает перед клиентами двери посадки на авиасудно, несмотря на то, что об окончании посадки не объявляли, а сам выход на нее изменяют в последний момент. Знаменитость сообщила: подобное она часто слышит от друзей, а сегодня из-за халатности сотрудников авиакомпании сорвалось важное мероприятие, где пострадали интересы многих людей.

Подписчики звезды написали, что им также пришлось «пережить» аналогичное поведение персонала некоторых отечественных авиакомпаний. Фанаты рекомендуют Юлии Снигирь нанять хорошего юриста и обратиться в суд, чтобы поставить на место руководство организации.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:38

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