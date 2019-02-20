Елена Малышева возмутила зрителей странным танцем поющей женской «матки» в «Жить здорово»





Показала странный номер актриса Светлана Галка. Помимо танцев в ее исполнении, она спела для ведущей и зрителей о женской половой системе и имеющихся на сегодня способах контрацепции. В Сети после увиденного указали на «помешательство» Малышевой, решившей пригласить в студию гостью с таким неординарным показательным выступлением.Высказалась в Twitter касательно произошедшего и Лолита Милявская. Отечественная знаменитость оставила короткий комментарий: «Даже не знаю, что написать» добавив несколько смайлов к своему посту. Один из комментаторов предложил фрагмент выступления «матки» отправить на предстоящий песенный конкурс «Евровидение». Другой автор сравнил увиденное с передачей «Здоровье» в СССР, и после такого сопоставления идут «горючие слезы потоком».Уже не в первый раз в студии Малышевой можно увидеть странные выступления. Ранее здесь пели песни о размерах половых органов переодетые в наряды формой пенисов артисты.