АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лучшие смартфоны для разных целей и бюджетов в 2019 году
EUR 74.82 USD 66.20
Курс валют на 20.02.2019

Елена Малышева возмутила зрителей странным танцем поющей женской «матки» в «Жить здорово»

Елена Малышева привела в замешательство зрителей после очередного эфира «Жить здорово». Поклонники возмутились танцем женщины в костюме матки в студии шоу.
Елена Малышева возмутила зрителей странным танцем поющей женской «матки» в «Жить здорово»

Показала странный номер актриса Светлана Галка. Помимо танцев в ее исполнении, она спела для ведущей и зрителей о женской половой системе и имеющихся на сегодня способах контрацепции. В Сети после увиденного указали на «помешательство» Малышевой, решившей пригласить в студию гостью с таким неординарным показательным выступлением.

Высказалась в Twitter касательно произошедшего и Лолита Милявская. Отечественная знаменитость оставила короткий комментарий: «Даже не знаю, что написать» добавив несколько смайлов к своему посту. Один из комментаторов предложил фрагмент выступления «матки» отправить на предстоящий песенный конкурс «Евровидение». Другой автор сравнил увиденное с передачей «Здоровье» в СССР, и после такого сопоставления идут «горючие слезы потоком».

Уже не в первый раз в студии Малышевой можно увидеть странные выступления. Ранее здесь пели песни о размерах половых органов переодетые в наряды формой пенисов артисты.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Tesla выпустила забавный рекламный
Екатерина Андреева показала, как
Пенелопе Крус понадобилась скорая
В Шотландии биологи обнаружили
На Урале 80-летнего ветерана МВД
Четырежды беременная Мэрилин Монро
Юлия Снигирь разозлилась на российскую
Курбан Омаров опубликовал «личное»
Елена Малышева возмутила зрителей
Букмекеры назвали ведущих кандидатов на
Алсу стал известен источник слухов о ее
Жительница Узбекистана обвинила певицу
Светлана Лобода «искупалась» в ванне с
Марина Зудина впервые после похорон
В Минобороны Эстонии заявили о
Вероника Скворцова: Государство
АВТОВАЗ выпускает обновленную
На Сейшелы отправляются Африкантова с
Светлану Лободу заметили с незнакомцем
Регина Тодоренко решила вернуться к
Ошиблась с нарядом: Бузова вышла на
Ирина Понаровская появилась в студии
Специалисты НАТО назвали соцсети легким
Василий Ливанов объяснил причины выбора
Маргарита Ларченко чувствует себя самой
Жена Стаса Михайлова рассказала о своем
Ученые изучают разум червей для
Любовь Аксенова пригласила поклонников
Эксперты вспомнили номинированные на
Японское растение ашитаба способно
Просмотреть все новости