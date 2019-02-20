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Эксперты вспомнили номинированные на “Оскар” российские фильмы, не получившие статуэтку

Эксперты решили вспомнить, какие созданные в России фильмы были удостоены номинации на “Оскар”. Притом ни одна из указанных кинолент впоследствии так и не получила заветную статуэтку.
Эксперты вспомнили номинированные на “Оскар” российские фильмы, не получившие статуэтку

Увидевшая в 1968 году лента “Братья Карамазовы” получила номинацию на “Оскар”, режиссером фильма выступил Иван Пырьев. Хотя на родине проект пользовался значительным спросом, обойти конкурентов не смог. Следующим в списке стоит фильм “Чайковский”, номинированный в 1971 году. Ведущую роль в ленте сыграл Иннокентий Смоктуновский, но награды кинокартина не получила. Работа Станислава Ростоцкого “А зори здесь тихие” была отмечена в 1972 году, для зрителей в РФ проект долго являлся одним из самых любимых.
Эксперты вспомнили номинированные на “Оскар” российские фильмы, не получившие статуэтку

“Белый Бим Черное ухо” в 1978 тоже не смог получить “Оскар”, режиссировал ленту снова Станислав Ростоцкий. Первенство тогда получил фильм “Вся жизнь впереди”, который был посвящен теме Холокоста. В другие годы номинации были удостоены такие российские ленты, как “Военно-полевой роман”, “Кавказский пленник”, “12”, а также “Левиафан”, “Нелюбовь” и другие.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:05

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