Эксперты вспомнили номинированные на “Оскар” российские фильмы, не получившие статуэтку





Увидевшая в 1968 году лента “Братья Карамазовы” получила номинацию на “Оскар”, режиссером фильма выступил Иван Пырьев. Хотя на родине проект пользовался значительным спросом, обойти конкурентов не смог. Следующим в списке стоит фильм “Чайковский”, номинированный в 1971 году. Ведущую роль в ленте сыграл Иннокентий Смоктуновский, но награды кинокартина не получила. Работа Станислава Ростоцкого “А зори здесь тихие” была отмечена в 1972 году, для зрителей в РФ проект долго являлся одним из самых любимых.“Белый Бим Черное ухо” в 1978 тоже не смог получить “Оскар”, режиссировал ленту снова Станислав Ростоцкий. Первенство тогда получил фильм “Вся жизнь впереди”, который был посвящен теме Холокоста. В другие годы номинации были удостоены такие российские ленты, как “Военно-полевой роман”, “Кавказский пленник”, “12”, а также “Левиафан”, “Нелюбовь” и другие.