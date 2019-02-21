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Специалисты назвали самые большие транспортные средства в мире

Как известно, на данный момент мировой рынок представлен сразу несколькими компаниями по производству грузовых и легковых транспортных средств, которые поражают своими габаритами. Производство данных автомобилей требует наличия специальных предприятий, работающих в узкой специализации.
Специалисты назвали самые большие транспортные средства в мире

Прежде всего, среди самого большого транспорта стоит выделить карьерные самосвалы размером с 3-этажный дом. К примеру, под данные критерии подпадает Liebherr t282b высотой почти в 8 метров, длиной – в 15, а шириной – в 9,5 метров. Стоимость модели превышает показатель в 5 миллионов долларов. На постсоветском пространстве с ним может поспорить лишь беларусский БЕЛАЗ высотой более 8 метров.

Кроме карьерной техники большие размеры есть и у легковых машин вроде суперкара Maybach Exelero, изначально разрабатываемого для показа шин Fulda. На данный момент существует лишь 1 экземпляр стоимостью более 8 миллионов долларов.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 00:00

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