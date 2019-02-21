Специалисты назвали самые большие транспортные средства в мире





Прежде всего, среди самого большого транспорта стоит выделить карьерные самосвалы размером с 3-этажный дом. К примеру, под данные критерии подпадает Liebherr t282b высотой почти в 8 метров, длиной – в 15, а шириной – в 9,5 метров. Стоимость модели превышает показатель в 5 миллионов долларов. На постсоветском пространстве с ним может поспорить лишь беларусский БЕЛАЗ высотой более 8 метров.Кроме карьерной техники большие размеры есть и у легковых машин вроде суперкара Maybach Exelero, изначально разрабатываемого для показа шин Fulda. На данный момент существует лишь 1 экземпляр стоимостью более 8 миллионов долларов.